На Прикарпатті на весіллі поцупили айфон

До Косівського відділу поліції звернулася 20-річна мешканка Чернівецької області та повідомила, що, перебуваючи в одному з косівських ресторанів на весіллі, невідома особа викрала її мобільний телефон марки “Phone 4С”.
Про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець одного з сіл району, який уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень.
Як з’ясували поліцейські, дівчина приїхала до родичів на весілля. Під час весільної забави у ресторані вона пішла танцювати, залишивши айфон на столі. Один з гостей, побачивши дорогий пристрій, спокусився на його крадіжку.
Чоловік зізнався у вчиненому. Крадене у нього вилучили та повернули власниці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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