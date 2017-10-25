На Прикарпатті на весіллі поцупили айфон

До Косівського відділу поліції звернулася 20-річна мешканка Чернівецької області та повідомила, що, перебуваючи в одному з косівських ресторанів на весіллі, невідома особа викрала її мобільний телефон марки “Phone 4С”.

Про це повідомили у секторі комунікації Головного управління Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець одного з сіл району, який уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення кримінальних правопорушень.