На Прикарпатті на автостанції виявили тіло 39-річної жінки

16 жовтня на автостанції №2, що в мікрорайоні Пасічна у Франківську, виявили тіло молодої жінки.

Про невідому жінку, яка без ознак життя лежить на лавці біля входу на автовокзал, правоохоронців повідомив перехожий, повідомляє Місто.

Виїхавши на місце, поліціянти оглянути тіло, видимих ознак насильницької смерті не виявили. Для з’ясування причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Пізніше встановили особу загиблої, нею виявилась 39-річна мешканка приміського села.

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