На Прикарпатті міняють водозбірні колодязі біля відремонтованих доріг. ФОТО

Вчасно відвести воду з дороги і узбіччя є необхідною умовою збереження конструктиву дорожнього одягу і запорукою гарантійного терміну довговічності дорожнього полотна.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник служби автомобільних доріг на Прикарпатті Василь Буджак, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Тому в проектних рішеннях поточного середнього ремонту Служба доріг передбачає роботи з заміни водозбірних колодязів, перенесення ливневих водостічних труб з проїжджої частини на узбіччя або під пішохідні доріжки.
Такі роботи проведено і тривають на ділянках доріг Н09 “Мукачево-Львів”, Н10 “Стрий-Мамалига” у Надвірній, Делятині, Яремче, Марківцях, Снятині, Отинії та інших.
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