На Прикарпатті медиків будуть економічно мотивувати до роботи

З метою запобігання плинності кадрів, депутати обласної ради рекомендували всім головам ОТГ вжити всіх необхідних заходів щодо запровадження економічної мотивації праці медичних працівників первинного рівня.

За відповідне рішення проголосувала більшість депутатів на черговій сесії обласної ради, пише МІСТО.

Як зазначив, під час доповіді в.о. директор департаменту охорони здоров’я Микола Стовбан, новостворені об’єднані територіальні громади змушені вирішувати питання організації медичної допомоги населенню, яка цілком залежить від компромісу між зацікавленими сторонами — співпраці між ОТГ, районною радою, ЦРЛ. Однак, поки що невирішеними проблемами є — фізичне навантаження на одного лікаря та відсутність транспорту (особливо в гірській місцевості).

Для ефективної роботи лікаря, виконання ним в повному обсязі профілактичних та лікувально-діагностичних заходів, запобігання плинності кадрів необхідним і важливим є створення умов щодо зацікавлення сімейного лікаря. Маю на увазі, економічну мотивацію праці, надання житла, комп’ютеризація робочого місця, наявність обладнання та медикаментів, — зазначив Микола Стовбан.

Відтак, з метою організації медичної допомоги населенню ОТГ, депутати обласної ради доручили головам ОТГ забезпечити раціональне використання коштів медичної субвенції для покращення матеріально-технічного стану медзакладів та забезпечити заклади первинного рівня комп’ютерною технікою та інтернет-зв’язком.

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