На Прикарпатті матір з трьома дітьми отруїлися чадним газом

На Івано-Франківщині матір з трьома дітьми потрапили до реанімації через отруєння чадним газом.

Як повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту від чергової приймального відділення Богородчанської ЦРЛ поступило повідомлення про отруєння чадним газом 4 осіб за адресою: Богородчанський район, с. Глибока, пише Дзеркало Коломиї.

У стані середньої важкості госпіталізовано гр. 1986 р. н., та троє її дітей: 2008 р. н., 2015 р. н. та 2015 р. н.

Потерпілі знаходяться в реанімаційному відділенні Богородчанської лікарні.