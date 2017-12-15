На Прикарпатті лісники за хабар дозволяли рубати ялинки

Вчора,14 грудня, оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області, слідчі ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської місцевої прокуратури затримали зловмисників під час продажу чергової партії новорічних ялинок.

Вони одержали 15 тисяч гривень хабара за “дозвіл” на порубку хвойних дерев та подальше їх вивезення, пише Фіртка.

Окрім коштів та ялинок, правоохоронці вилучили самоклейні етикетки.

Як правило, номер, що зазначеній на етикетці, заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Однак, інформація, вказана на вилучених самоклейних етикетках в такій системі, відсутня.

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