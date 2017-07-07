На Прикарпатті лише 41% дітей ходять у садочки

Однією з найбільших проблем на Прикарпатті є охоплення дітей дошкільною освітою, якою в області охоплено 41% дітей, тоді як по Україні – 56%.

Про підсумки 2016–2017 навчального року та хід підготовки до нового 2017–2018 навчального року йшлося сьогодні на засіданні колегії Івано-Франківської ОДА, повідомляє КУРС.

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА Віктор Кімакович зазначив, що проблема із охопленням дітей дошкільною освітою потрохи вирішується.

Зокрема, вже є 19 нових ДНЗ на 800 дітей. До кінця року планується подвоїти цю цифру.

Також проблемою є мережа загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Зокрема, у цьому році вже створили три опорні школи. Не вистачає коштів на закупівлю автобусів для довезення школярів до навчальних закладів у сільській місцевості. За словами Кімаковича, за останні роки закупили більш як 30 автобусів.

Незважаючи на те, що професійно-технічна освіта лягла на плечі області, 17-18% учнів йдуть вчитися після школи в ПТУ, і цей показник залишається стабільним. У цьому році з обласного бюджету вдалося поміняти близько 1000 комп’ютерів по області.

Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук наголосив, що досі не вистачає підручників для 4 та 7 класів. Близько 18% учнів області ще не мають підручників.

Кімакович зазначив, що близько 300 тисяч гривень на кожен район потрібно, щоб забезпечити підручниками дітей.

Очільник області зауважив, що для районів це непідйомна сума і потрібно залучати державний бюджет, щоб вирішити це питання раз і назавжди.

“Встидно”, – додав Гончарук.

За словами головного освітянина, надзвичайно важливо зараз у новоутворених об’єднаних територіальних громадах не допускати закриття позашкільних закладів. Крім цього, школи, де буде навчатися менш як 25 учнів, змушені будуть фінансувати з місцевих бюджетів, через що вони можуть закритися. Важливо цього не допустити.

“Соціальна напруга нам гарантована”, – прокоментував Гончарук і доручив своїм заступникам виїхати на місця, вивчити проблеми та дати завдання їх вирішити.