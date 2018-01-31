На Прикарпатті квартиранти обікрали власника помешкання

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний уродженець Херсонської області, котрий винаймав квартиру у франківчанина.
Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.
До Івано-Франківського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 35-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено телевізор марки “Хонда-Лед 404”, шліфмашинку та два перфоратори.
В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 37-річний уродженець Херсонської області, котрий винаймав у заявника помешкання.
Наразі поліцією проводяться відповідні заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Згідно з санкцією статті зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Проводиться слідство.