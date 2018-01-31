На Прикарпатті квартиранти обікрали власника помешкання

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний уродженець Херсонської області, котрий винаймав квартиру у франківчанина.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

До Івано-Франківського відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 35-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено телевізор марки “Хонда-Лед 404”, шліфмашинку та два перфоратори.