На Прикарпатті кілька місяців “працювали” інтернет-шахраї з Полтави

Івано-Франківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство”) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що троє мешканців Котелевського району Полтавської області в період часу з лютого до липня 2017 року, перебуваючи в Івано-Франківську, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки розміщували на сайті безкоштовних оголошень інформацію про продаж товарів, пише Місто.

У ході телефонних розмов шахраї повідомляли потерпілим особам завідомо неправдиві дані про те, що після отримання певної суми завдатку невідкладно надішлють товар кур’єрською службою. Однак указаний товар не надсилали, а грошові кошти привласнювали.

За результатами вказаних дій потерпілим особам спричинено матеріальні збитки на загальну суму 28 768 грн.

За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.