На Прикарпатті карета швидкої не змогла доїхати до хворої через сніг

21 лютого о 13:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що через погане дорожнє покриття з великою кількістю снігу, автомобіль швидкої медичної допомоги не може доїхати до хворого в село Ворониця Галицького району.

Про це пише Фіртка з посиланням на ТУ ДСНС в області.

Працівники Державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Галич на пожежному автомобілі доставили медиків швидкої медичної допомоги в село Ворониця.

На пожежному автомобілі хвору, 86-річну жінку, транспортували назад до карети швидкої медичної допомоги.