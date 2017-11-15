На Прикарпатті хочуть збудувати сонячну електростанцію площею 13 гектарів

Вчора відбулось засідання 24-ї сесії Долинської районної ради.

Одним із питань порядку денного стало “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту с. Новоселиця”, пише ГК.

Як повідомив Володимир Тишківський, заступник начальника Долинського міськрайонного управління ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області, товариству з обмеженою відповідальністю “Комфорт Долина” відповідно до наказу ГУ Держгеокадастру відводиться земельна ділянка площею 13. 1423 гектари для будівництва сонячної електростанції за межами Новоселиці в урочищі Толока.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки ТзОВ “Комфорт Долина” розрахована проектним інститутом відповідно до державних стандартів та методики і становить 87,17 грн. за 1 м кв. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки в цілому на площу 13,1423 га буде становити 11 456 340, 38 тис. грн.

Сільський голова Новоселиці Роман Ісайчук запевнив, що сонячна електростанція у селі стане позитивом і принесе додаткові гроші до бюджету, – близько 340 тисяч гривень щороку, а це 1\3 бюджету села.

Дехто з депутатів запитав, чи дійсно це підприємство побудує сонячну електростанцію на землях, частина з яких колись була сміттєзвалищем. Роман Ісайчук на це сказав, що під СЕС виділили землю, котру мешканці району не використовують, бо вона поросла бур’янами, а раніше дійсно була сміттєзвалищем. Він також додав, що цільове призначення ділянки визначено чітко, і нічого, окрім станції, побудувати там буде неможливо.

Депутати 22-ма голосами проголосували “за”.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті відкрили нову електростанцію.

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