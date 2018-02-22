На Прикарпатті група вандалів нищать дорожні знаки

За даними Головного управління Національної поліції в області, з’явилася група молодиків, що пошкоджує дорожні знаки та розвертає їх на 45°-90°.

Мета вчинення акту вандалізму поки незрозуміла, але це не лише ускладнює рух на дорогах, а й стає причиною ДТП, пише Фіртка.

Фахівці фірми “ПБС” кажуть, що така ситуація трапляється не вперше, пошкодження майна на автодорогах спостерігається постійно. Найчастіше нищать дорожні знаки у населених пунктах та на межі виїзду з них, часто злочин відбувається вночі.

Лише за одну ніч на дорогах, які обслуговує “ПБС”, може бути від 2 до 30 пошкоджених дорожніх знаків.

“Дорожні знаки навіть приварювали, але це не завжди допомагає. Якщо молодики поставили собі за мету їх зняти – вони це зроблять. Неодноразово нашим працівникам вдавалося запобігти вандалізму, зловивши хлопців “на гарячому”, – пояснюють у відділі експлуатації “ПБС”.