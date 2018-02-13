На Прикарпатті господарі досі очікують відшкодування за знищених свиней через чуму

Минулого року на Івано-Франківщині було знищено 123 свині, які захворіли на африканську чуму. Господарям ще мають відшкодувати 134 тисячі гривень.

Про це говорили в обласному управлінні Держспоживслужби на прес-конференції 13 лютого, пише Галка.

Керівник управління Роман Гурський повідомив, що протягом року в Україні були 163 спалахи африканської чуми.

На Івано-Франківщині трапилися три випадки африканської чуми. Один у дикій фауні, два – у господарствах. Це у селі Цуцилів Надвірнянського району і Топорівці Городенківського району.

В Україні було знищено 34 тисячі голів свиней, 123 – на Івано-Франківщині. Господарі мають отримати з бюджету відшкодування за тварин – за середньоринковою вартістю.

134 тисячі гривень ще не виплачено, 172 тисячі – відшкодовано.

Відшкодування здійснюється за рахунок резервного фонду місцевих бюджетів. У Городенківському районі власникам свиней виплатили 100%. У Надвірнянському бюджеті не було коштів.

За словами Гурського, є постанова з Кабміну, що передбачатиме відшкодування з державного бюджету.

“Якщо люди будуть впевнені, що їм відшкодують, то вони будуть повідомляти про захворювання”, – вважає чиновник.

“Звідки чума у Городенці? З Чернівецької області підприємець, в якого виявили захворювання, почав розпродувати свиней за демпінговою свинею. Наш підприємець купив три дешеві свині і привів їх до своїх сорока”, – додав Гурський.