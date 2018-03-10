На Прикарпатті горів Протитуберкульозний диспансер

За минулу добу в Івано-Франківській області зареєстровано 6 пожеж.

По це повідомляє WestNews із посиланням на Управління з питань цивільного захисту ОДА.

О 14.24 у Тисмениці на вул. Кості Левицького трапилася пожежа електропроводів електричної плити в приміщенні кухні Протитуберкульозного диспансеру.

О 15.08 у Рожнятівському районі, смт. Брошнів Осада сталася пожежа побутового сміття на відкритій території.

Часом пізніше о 16.06 в Івано-Франківську на вул. Молодіжна гоіло побутове сміття на відкритій території в сміттєвих контейнерах.

О 18.03 у Івано-Франківську на вул. Набережна сталася пожежа в кухні житлової квартири.

А вже сьогодні о 03.34 у Надвірнянському районі у селі Чорний Потік трапилася пожежа господарської будівлі.

О 05.25 у Косівському районі у селі Старий Косів горіли стіни житлового будинку.