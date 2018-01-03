На Прикарпатті горе-матір отруїла двох маленьких дітей

31-річна мешканка Верховинщини умисно вбила двох своїх малолітніх дітей.

Про це повідомили у прес–службі прокуратури Івано-Франківської області, інформує Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що жінка, діючи умисно, з метою позбавлення життя двох своїх дітей, під приводом надання вітамінів змусила останніх випити снодійний лікарський засіб “Сонміл” (доксиламін сукцинат) у вигляді таблеток, внаслідок чого діти віком 2 та 9 років померли на місці.

Після цього жінка перерізала собі вени та випила щурячу отруту, однак покінчити життя самогубством їй не вдалось.

На даний час обвинувальний акт щодо зловмисниці скеровано до суду.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Читайте також: На Франківщині поліція затримала грабіжника, який напав на продавчиню. ФОТО.