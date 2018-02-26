На Прикарпатті екскаватор впав у воду – загинув 40-річний машиніст

Вчора близько 4 години ранку до Надвірнянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що біля водозабору у Надвірній перекинувся екскаватор.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили, що 25 лютого близько 3:00 год. під час виконання робіт на підприємстві “Нафтохімік Прикарпаття” з розчищення снігу та льоду на водоочисних спорудах 40-річний екскаваторник, житель району, перекинувся у заповнений відстійник для води, внаслідок чого загинув на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до пяти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває слідство.