На Прикарпатті донеччанин облаштував порностудію. ФОТО

Івано-Франківська прокуратура встановила, що 31-річний уродженець Донецької області, орендувавши квартиру в Івано-Франківську в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з місцевими жительками, виготовляв з метою розповсюдження та розповсюджував у Інтернеті відеозображення порнографічного характеру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Працівниками прокуратури спільно з оперативними працівниками відділу Департаменту кіберполіції НП України в ході санкціонованих обшуків у квартирі донеччанина вилучено комп’ютерну та іншу техніку.

На даний час чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.