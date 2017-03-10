На Прикарпатті для закладів культури, освіти і спорту придбають автобус

Івано-Франківська обласна рада збільшила фінансування програми забезпечення діяльності Івано-Франківської обласної ради на 2016-2018 роки на 4,5 мільйона гривень.

За словами заступника голови обласної ради Василя Гладія, ці кошти потрібні на купівлю пасажирського автобуса для закладів культури, спорту і освіти, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“До керівництва ОДА і облради надходить багато пропозицій від закладів культури, освіти, спорту з проханням придбати пасажирський автобус для того, щоб працівники установ при потребі могли ним користуватися”, – сказав Василь Гладій.

Депутати підтримали внесення змін до програми. Після успішного голосування голова облради Олександр Сич попросив “нібито анонімних “доброзичливців” з інших політичних сил не малювати Сича на автобусі і не писати, що це для його особистого користування”.