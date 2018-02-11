На Прикарпатті дівчина викрала з магазину гаманець із зарплатою продавця. ВІДЕО

Крадіжка сталась у Войнилові на Калущині.
Відеозаписом із камер спостереження поділився у соцмережі Юрій Олійник, пише Фіртка.
“Допоможіть встановити особистість жінки, яка здійснила крадіжку (жінка в куртці з капюшоном з сірою сумкою через плече)”, – підписав відео чоловік.
“Продавець додому збиралась, коли зайшов покупець, що біля прилавка, тому залишила свої речі на столі, що біля стіни з насінням. Тоді зайшла та жінка. Поки продавець обслуговувала біля прилавка, жінка в куртці і взяла червоний гаманець під ліву руку і вийшла”, – додав дописувач.
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