На Прикарпатті дівчина викрала з магазину гаманець із зарплатою продавця. ВІДЕО

Крадіжка сталась у Войнилові на Калущині.

Відеозаписом із камер спостереження поділився у соцмережі Юрій Олійник, пише Фіртка.

“Допоможіть встановити особистість жінки, яка здійснила крадіжку (жінка в куртці з капюшоном з сірою сумкою через плече)”, – підписав відео чоловік.





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