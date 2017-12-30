На Прикарпатті чоловік випав з контейнера, коли комунальники вивантажували сміття

У франківському мікрорайоні Пасічна комунальники, які вивозили сміття, травмували чоловіка.

32-річний франківець був у сміттєвому контейнері, коли комунальники взялись висипати сміття у машину. Інформацію “Репортеру” підтвердили у патрульній поліції.

Чоловік з контейнера випав. Його госпіталізували в міську лікарню з діагнозом – рвана рана правого стегна.

Потерпілий живе у Франківську на вулиці Галицькій. За попередньою інформацією, у чоловіка розлади психіки.

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