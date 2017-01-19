На Прикарпатті чоловік вихопив у 9-річної дитини на вулиці телефон

Серед білого дня зловмисник пограбував 9-річну дівчинку на одній з вулиць Івано-Франківська, вихопивши в неї з рук мобільний телефон.

Після вчиненого зловмисник втік у двори будинків, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Злякавшись, дівчинка голосно крикнула, чим привернула увагу перехожого, який, кинувшись наздоганяти нападника, затримав його.

На місце події одразу ж прибули правоохоронці, котрі встановили особу грабіжника.

Ним виявився 34-річний житель Тлумацького району.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникові та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За відкрите викрадення чужого майна грабіжника можуть покарати штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі до чотирьох років.