На Прикарпатті чоловік і п’яна жінка займалися сексом на сходах продуктового магазину

Про це на лінію “102” повідомив заявник вночі 18 липня. Пояснив, що невідомі особи займаються сексом у публічному місці.

Інцидент трапився на вул. К. Чорноти, що в Івано-Франківську, інформує МІСТО.

Екіпаж патрульної поліції вирушив за вказаною адресою.

Там побачили, що заявник не пожартував: на сходах продуктового магазину невідомий чоловік та жінка займаються сексом. При цьому чоловік, помітивши патрульних, почав ховатися, а жінка лежала і навіть не рухалася.

Згодом патрульні виявили, що жінка знаходиться у сильному стані алкогольного сп’яніння. Попри цей стан стверджувала, що її не ґвалтують.

У свою чергу, 39-річний чоловік розповів поліціантам, що примусу не було. Чи ці особи знайомі – невідомо.

Відтак, на місце події інспектори викликали швидку медичну допомогу, яка забрала жінку до кризового центру.

Жодних обвинувачень, пов’язаних із заняттям сексом у публічному місці, їм пред’явлено не було тому, що заявник, який став свідком статевого акту, заяву писати не став. Патрульні зробили лише зауваження. Чоловік відреагував на нього позитивно, а жінка через свій стан не сприймала будь-яку інформацію.

Довідково. Публічне місце — місце, де збирається багато публіки (про театр, стадіон і т. ін.). Публічним є місце, де можуть знаходитися різні люди (не родичі), і якщо це приміщення, то вхід до нього може бути як платним, так і безоплатним (що неважливо). Важливим є те, що у публічному місці особа не може усамітнитися чи не сподівається на таке усамітнення.