На Прикарпатті через негоду пасажири штовхали автобус. ВІДЕО

Користувачі Facebook діляться світлинами та відео першого снігу в горах, який подекуди вже сягає 20-30 сантиметрів.

Але автомобілісти радять бути обережними на Вишківському перевалі, де дорога не розчищена, і без підготовленого авто до зими та спецзасобів краще уникати цього маршруту, пише Долина Live.

“Дорогі друзі, прошу поширити. Дорога Долина-Хуст 29 жовтня. Ось так Україна готова до зими. Найбільш болюча тема – це дороги, яма на ямі. Шановна владо, велике до вас прохання – у першу чергу зробіть дороги, як в Європі, а потім туди тянітся!!!” – написав на своїй сторінці Ruslan Foros та опублікував відео.

А ось Закарпатська сторона, два дні тому.

