На Прикарпатті безпритульний собака покусав чоловіка. ФОТО

Сьогодні по вулиці Коновальця, поруч з управлінням КП “Івано-Франківськводоекотехпром”, безпритульний собака покусав чоловіка похилого віку.

До приїзду швидкої чоловікові надали першу медичну допомогу. Про це у Fecebook написав працівник КП “Івано-Франківськводоекотехпром” Володимир Шпег, передає Курс.



На місце викликали патрульну поліцію Івано-Франківська.

“Разом із поліцією розшукали собаку, яка поводилась досить спокійно. Працівники патрульної поліції викликали відповідних людей, щоб приспати собаку і забрати її для подальшого спостереження, чи немає у собаки сказу. 14 днів будуть спостерігати, а далі, як повідомили, передадуть у Дім Сірка”, – написав Шпег.