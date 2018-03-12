На Прикарпатті автобуси ганяють, як навіжені

У мережі фейсбук Руслана Гочіяєва обурюється, що цілу дорогу з Бурштина до Івано-Франківська – карколомні перегони “Формули”.

Про це інформує WestNews.

Жінка розповідає, що бурштинський бус і рогатинський автобус, як навіжені, переганяють один одного на максимальній швидкості. Також пані Руслана додає, що пасажири заскакують і вискакують з буса по команді водія: “бігом заходим і виходим “.

“В Галичі таки сталась сутичка водіїв – автобус підрізав нашого буса, не давши йому виїхати з зупинки, водій автобуса підбіг до нашого: взаємні мати, звинувачення, скандал. Їдем далі, не зменшуючи швидкості і стараючись знову обігнати автобус. Перевізники, агов!! Схаменіть ваших водіїв. Як доїду живою- дамся чути”, – пише жінка.