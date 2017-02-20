На Прикарпатті авто після потрапляння у вибоїну залишилося без коліс. ФОТО

На автотрасі біля Делятина автомобіль з пасажирами потрапив в гостру “яму” і зилишився без двох коліс. Постраждалих немає, інформує “Дзеркало Коломиї”.

Про цей випадок у мережі розповіла журналістка з Коломиї Марина Максимів:

“Водії, будьте обережні!

Це був би чудовий день, якщо б сніг не зійшов разом з асфальтом. Делятин, вечір, дорога державного значення, швидкість не більше як 50…. і тут…. БаБАХ! Це був такий удар, що ми добряче налякалися, аж магнітофон вилетів. Гострезна яма! Довелося попрощатися із двома колесами. Величезне “спасибі” дорожникам! Шановні, прекрасна робота! Хто із вас хоче компенсувати витрати? P.S: дивуюся, як мені вдалося написати це без матюків”

На допис журналістки у Фейсбук відреагував голова Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василь Буджак.

“І не тільки в Делятині дорога в ямах. Поки що дуже мало доріг в області відремонтовано – не більше 10 відсотків. Там, де відремонтовано, як від Івано-Франківська до межі з Львівською областю, Чернівецькою областю, від Стопчатова через Косів до Верхнього Ясенова, – там, незважаючи на складні погодні умови, дороги збереглися у доброму стані.

У Делятині дорогу не ремонтували вже добрий десяток років, як і в Яремче, Білих і Чорних Ославах, Ланчині та інших селах Надвірнянщини.

Минулого року розпочали ремонт від межі із Закарпаттям і нижнім шаром та регенерацію основи дорожнього одягу дійшли до Татарова. В цьому році маємо за мету відремонтувати далі через Микуличин, Яремче, Делятині і аж до Івано-Франківська. Також завершимо ремонт дороги у Ворохті”, – написав він.

Що робити, якщо у ДТП винна дорога, читайте “Як відшкодувати збитки, якщо авто потрапило в яму?“