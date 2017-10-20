На Прикарпатті автівка врізалася в дерево, двоє людей травмовано

Аварія сталася вчора в селі Пороги на Богородчанщині.

Водій Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та вилетів на дерево на узбіччі, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Внаслідок зіткнення водій отримав закритий перелом носа, струс головного мозку, ЗЧМТ. У 18-річного пасажира – закритий перелом правого стегна.

Потерпілих доставили в Богородчанську районну лікарню.

Як повідомляли, цього ж дня на Прикарпатті зіткнулися “Део” і “Фольксваген”, є постраждалі.

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