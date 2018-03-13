На Прикарпатті атовці розігрують квартиру

В Івано-Франківську атовці розігрують квартиру за репост.

Про це інформує Актуально сьогодні.

“Мета – допомогти отримаєте своє житло тим, хто цього потребує. Друге- щоб більша кількість людей повірила в добро, і дізналась про наш проект “Житло воїнам АТО”. Ми хочемо підкреслити, що учасники АТО дбають не тільки про себе а і про свій народ! Хто може бути учасником – всі хто має приписку в Івано-Франківську та області.

За останній рік ми вручили 56-квартир учасникам АТО, інвалідам 3-ої групи, багатодітним, малозабезпеченим. Взяли під свою опіку в питанні забезпечення житлом діточок із ДЦП. Цього року впроваджуємо власне будівництво соціального житла. Нам потрібна Ваша підтримка!

Отже, поширення посту, коментар і ви у розіграші двохкімнатної квартири!”- написав про це у Facebook голова міської асоціації учасників АТО Василь Андріїв.