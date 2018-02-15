На Прикарпатті 25-річна дівчина заявила до поліції про групове зґвалтування

Вдень 12 лютого в мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську поліціянти затримали групу осіб, яку мешканка міста звинуватила у груповому зґвалтуванні.

Як розповіли “Галці” у прес-службі управління патрульної поліції в області, 25-річна дівчина заявила, що у неділю ввечері після дискотеки на “Ельдорадо” сіла у таксі і попросила відвезти її додому на Івасюка.

Потім за незрозумілих обставин пила алкоголь з двома новими знайомими чоловіками у Вовчинецьких горах, з ними була на квартирі третього франківця в Пасічній, де теж вживали міцні напої.

На заправці у цьому ж мікрорайоні до них приєднався четвертий хлопець. Всі разом повезли її в ліс за містом, та, за словами заявниці, зґвалтували.

Один з чоловіків навіть знімав ці дії на відео. Потім її висадили на АС №2 у Пасічній.

Згідно з описом підозрюваних та машини, на якій вони були, у понеділок патрульні виявили вказаний автомобіль та затримали чоловіків.

У міському відділі поліції дівчина опізнала кривдників, але через деякий час відмовилася від своєї заяви. Про причини не повідомила, кажуть у патрульній поліції.

Натомість в секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області додали, що за фактом звернення дівчини відкрите кримінальне провадження за ст. 125 ч.1 ККУ ( умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Учасники інциденту встановлені, після дачі пояснень їх відпустили додому.