На Прикарпатті до 2020 року на розвиток донорства крові спрямують 13,7 млн грн

На Прикарпатті до 2020 року на розвиток донорства крові спрямують 13,7 млн...

На Франківщині до 2020 року на розвиток донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів з них спрямують 13,7 млн грн.

Про це йшла мова сьогодні під час засідання комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, передає Фіртка.

Цьогоріч закінчується стара програма, відтак необхідно затвердити нову на 2018-2020 роки.

За словами заступника директора департаменту зауважив Віталія Федоріва проект рішення пройшов обговорення та був схвалений на профільній комісії з питань охорони здоров’я.

Віталій Федорів зауважив, при формуванні програми ретельно зважували фінансові показники. Відтак на три наступні роки пропонують спрямувати на програму 13 700,6 тисяч гривень.

Зокрема цільовою програмою планують забезпечувати обласну станцію переливання крові устаткуванням та апаратурою, здійснювати контроль за якістю донорської крові, закуповувати апаратуру для заготівлі тромбоцитів, комплекти для сепаратора клітин та розхідні матеріали, а також обладнання для швидкого заморожування плазми і для заготівлі крові.