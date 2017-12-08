На Прикарпатті 2018 рік оголосили роком ЗУНР

Обласна рада проголосила на Прикарпатті 2018 рік роком Західноукраїнської Народної Республіки.
Проект рішення представив депутат Сергій Адамович, пише Курс.
Він зазначив, що наступного року в Україні відзначатимуть 100-ту річницю від створення ЗУНР, і попросив колег підтримати проект.
Рішення зобов’язує департаменти і управління Івано-Франківської ОДА розробити план заходів щодо відзначення в області року ЗУНР.
Рішення підтримали усі присутні на сесії депутати.
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