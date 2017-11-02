На Прикарпатті 15-річний хлопець погрожував матері ножем, після чого порізав себе

В Івано-Франківську 15-річний підліток погрожував ножем власній матері, після чого порізав руки собі.

Матір підлітка розповіла правоохоронцям, що напади неконтрольованої агресії розпочалися в хлопця близько півроку тому.

На виклик про те, що жінці ножем погрожує рідний син патрульні виїхали вчора, 1 листопада, близько 20:00 на вулицю Привокзальна.

Прибувши на місце встановили, що 15-річний хлопець після сварки з матір’ю порізав собі руки. Попередньо ножем погрожував жінці. Як розповіла матір патрульним: син відмовляється від спілкування з психологом.

При первинній розмові матері з правоохоронцями жінка розповіла, що син зізнавався їй, що чує голоси, які вказують йому що робити. Також мав незрозуміле спілкування в мережі з особою з іншої країни.

Наразі всі обставини встановлюють правоохоронці. Підлітка забрали на лікування до медзакладу.

Читайте також: У Франківську побили темношкірих студентів.