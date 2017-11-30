На Прикарпатті 13 дітей мають СНІД, – статистика

Сьогодні, 30 листопада, в обласному шкірвенерологічному диспансері в Івано-Франківську відбулася прес-конференція, приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який щороку відзначається 1 грудня.

Про це повідомляє Місто.

Станом на сьогодні в Івано-Франківській області перебуває на обліку 1015 ВІЛ-інфікованих осіб, в тому числі зі СНІДом – 412, з них – 13 дітей.

Про це повідомила заступник головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні обласного центру СНІДу Наталія Дьоміна.

“ВІЛ-інфекція – хронічне захворювання, яке має в своєму перебігу кілька стадій. Всього їх чотири. Четверта – термінальна, кінцева стадія, коли імунітет вже не виконує своїх функцій і виникає так званий синдром набутого імунодефіциту. Тобто СНІД – стадія ВІЛ-інфекції. На сьогоднішній день набагато знизився рівень ін’єкційного способу зараження, але зріс відсоток статевого способу передачі ВІЛ-інфекції. Є проблема низької інформованості населення. Ми, фактично, говоримо про цю проблему 1 грудня та в день пам’яті померлих від СНІДу. А ця проблема є кожного дня”, – каже Наталія Дьоміна.

Загалом в області до 75% складає статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції – під час незахищених статевих стосунків, незалежно від того, чи це вагінальний, оральний чи анальний секс.

Сьогодні основний шлях зараження – статевий. Торік було зареєстровано 12 випадків виявлення ВІЛ-позитивних людей, за 10 місяців 2017 вже є 8 випадків.

“Все частіше з інфекціями, що передаються статевим шляхом, до медиків звертаються неповнолітні. І серед них, на жаль, є вже ВІЛ-інфіковані”, – розповідає Цідило Іванна, головний лікар комунального закладу ”Івано-Франківський обласний клінічний шкірвендиспансер”.

Знання про свій статус на ВІЛ допоможе уникнути розвитку тяжких захворювань, інвалідизації та передчасної смерті, а також захистити людей від інфікування. Статус на ВІЛ може виявити тільки тестування. Про те, де його пройти, можна дізнатися в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІД на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 66. І не тільки дізнатися, але й пройти обстеження.

В районних лікарнях області організовані та працюють ”Кабінети довіри”, в яких можна безкоштовно отримати необхідну консультацію та пройти тестування.

Принагідно нагадаємо, що ВІЛ передається:

через кров – при потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров (сперма, виділення з піхви, грудне молоко) від ВІЛ-інфікованої особи до здорової. Найчастіше цей шлях реалізується при ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та голками, що вже використовувались іншими особами;

статевим шляхом – під час незахищених статевих стосунків, незалежно від того це вагінальний, оральний чи анальний секс;

внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годуванні груддю. Ризик інфікування зростає під час годування дитини груддю, при важкому перебігу хвороби у матері та складних пологах.

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