На Прикарпаті у жінки підозра на дифтерією – МОЗ

В Івано-Франківській області у жінки є підозра на дифтерію.

Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду з інфекційними хворобами ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Віктор Ляшко, передає УНН.

“Маємо ще одну підозру на дифтерію у жінки 1969 року народження в Івано-Франківській області. Наразі є два негативні бактеріологічні дослідження, проте підозра ще є”, – повідомив В.Ляшко.

Також В.Ляшко заявив, що в Україні все ще залишається велика імовірність того, що може виникнути епідемія дифтерії, тому МОЗ закликає вакцинуватись всіх, хто цього не зробив.

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