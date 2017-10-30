На платформі Prometheus запустили всі курси з циклу безкоштовної підготовки до ЗНО

Як повідомлялося, міністерство освіти і науки спільно з платформою масових відкритих онлайн-курсів Prometheus представили повний цикл безкоштовних онлайн-курсів з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та історії України.

Курси мають допомогти учням закріпити набуті шкільні знання, дізнатись нове у цікавій та доступній формі, пройти тестування й потренуватись перед ЗНО. Всі курси відповідають державній програмі зовнішнього незалежного оцінювання та містять необхідні матеріали, які доступні для всіх, незалежно від соціального статусу, фінансових можливостей, територіального розміщення.

Посилання на курс з української мови та літератури: