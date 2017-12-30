На період зимових свят на польському кордоні передбачені додаткові смуги руху для автівок

У період зимових свят на кордоні фіксується суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску, особливо на українсько-польській ділянці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише Дзеркало Коломиї.

Саме тому, для створення комфортних умов подорожуючим та мінімізації можливих незручностей під час перетину кордону напередодні та в період Новорічних і Різдвяних свят співробітники Держприкордонслужби завчасно вжили необхідних заходів.

Зокрема, посилено склади змін прикордонних нарядів, передбачені додаткові робочі місця та смуги руху для автомобілів подорожуючих, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи тощо.

Протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався досить динамічним. Загалом на державному кордоні прикордонники оформили 265 тисяч осіб та 56 тисяч транспортних засобів і цей показник збільшився у порівнянні з попереднім днем.

При цьому вчора ввечері фіксувалося накопичення транспортних засобів на виїзд з України перед пунктами пропуску “Краковець” (близько 200 автіок), “Рава-Руська”» (100 автівок) та “Устилуг” (70 автівок).

На даний час усі пункти пропуску працюють в штатному режимі, накопичення транспортних засобів не спостерігається. Виняток становить пункт пропуску “Краковець”, де накопичилось на в’їзд в Україну приблизно 100 легкових транспортних засобів

З метою ефективного планування своїх поїздок через кордон, прикордонне відомство радить громадянам врахувати інформацію про накопичення автомобілів, а для обрання оптимального маршруту руху користуватися онлайн-сервісом на офіційному сайті Держприкордонслужби України для перегляду ситуації на основних пунктах пропуску за посиланням https://dpsu.gov.ua/ua/map/ .