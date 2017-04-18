На найближчі вихідні Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська

Для зручного виїзду громадян на захід країни на найближчі вихідні Укрзалізниця призначила додаткові поїзди: №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів та №207 Київ – Ужгород. З Києва поїзди відправляться в п’ятницю, 21 квітня, а зворотно – у неділю, 23 квітня.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці, пише Дзеркало Коломиї.

Поїзд №217/218 відправиться з Києва 21 квітня о 15:22, прибуде до Рахова наступного дня о 07:15. Зворотно відправлення з Рахова 23 квітня о 17:38 та прибуття до Києва в понеділок, 24 квітня, о 09:16. У складі поїзда купейні та плацкартні вагони. Поїзд прослідує через Шепетівку, Львів, Івано-Франківськ, Ворохту.

Поїзд №207 Київ – Ужгород відправиться з Києва 21 квітня о 17:24 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 09:29. Зворотно відправлення з Ужгорода 23 квітня о 13:05 та прибуття до Києва наступного дня о 05:00. Поїзд прослідує через Мукачеве, Славське, Львів, Тернопіль, Хмельницький. У складі поїзда плацкартні та купейні вагони.

Квитки на ці додаткові поїзди в продажу на сайті ПАТ “Укрзалізниця” booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

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