На Львівщині перекинулася вантажівка: водіїв попереджають про ускладнений рух по трасі до Івано-Франківська. ФОТО

На Львівщині перекинулася вантажівка: водіїв попереджають про ускладнений рух по трасі до...

Сьогодні зранку біля Бібрки, на Львівщині, перекинулася фура з мінеральною водою.

Про це повідомляють у спільноті Варта 1 у Facebook, пише “Дзеркало Коломиї“.

“Будьте обережні, слизька дорога, в напрямку Івано-Франківська, перед Бібркою. Зупинений рух, стоять колони вантажівок. Злегка по одній смузі в два напрямки рухаються тільки легкові автомобілі!

Вантажівка перекинулась і перекрила одну смугу дороги, спочатку бутлі води, що висипались з вантажівки перекрили усю дорогу”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Коломиї автомобіль вчинив ДТП, після чого втік з місця події.