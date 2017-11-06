На Львівщині на смітнику знайшли тіло новонародженої дитини

5 листопада близько 8.00 в Пустомитівське відділення поліції, що на Львівщині, надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного з готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, пише Дзеркало Коломиї.
Встановлено, що уночі в номері готелю народила дитину 25-річна жителька Жовківського району.
Тіло хлопчика скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За фактом відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Вирішується питання щодо обрання для жінки міри запобіжного заходу. Проводяться першочергові слідчі дії.
ФОТО: ГУ НП у Львівській області.
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