На Львівщині на смітнику знайшли тіло новонародженої дитини

5 листопада близько 8.00 в Пустомитівське відділення поліції, що на Львівщині, надійшла інформація про те, що на смітнику неподалік одного з готелів виявлено тіло немовляти без ознак життя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, пише Дзеркало Коломиї.