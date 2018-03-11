На Львівщині легковик влетів в автобус “Львів-Прага”, у якому перебувало півсотні пасажирів. ФОТО

Вчора, 10 березня, на Львівщині сталася смертельна аварія.
Легковий автомобіль зіткнувся з туристичним автобусом. Сталося це на трасі Львів-Шегині. Від удару легковик фактично зім’яло у бляшанку. Водій автомобіля загинув, повідомляє ТСН.
У туристичному автобусі “Львів-Прага” перебувало півсотні пасажирів. Усі вціліли, відбулися лише переляком.
За власними джерелами ТСН у поліції, за кілька хвилин до аварії на лінію 102 надійшло повідомлення, що водій цього ж легковика може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.
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