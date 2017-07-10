На косівському “Лудинє” дефілювали в старовинній гуцульській ноші від відомого колекціонера Богдана Петричука. ФОТО

У Косові відбувся фестиваль автентичного одягу і традицій “Лудинє”.
Тривав фестиваль два дні. В останній день свята відбувся показ старовинної гуцульської ноші. Свої колекції показали і молоді дизайнери, а також давно знані майстри, інформує ГК.
Відомий колекціонер з Косівщини Богдан Петричук презентував колекції автентичного гуцульського одягу, хусток, гунь, кептарів.
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Фестиваль “Лудинє” має статус етнографічного. Ціль організаторів – берегти і популяризувати народне мистецтво й традиції Гуцульщини, розвивати рідну Косівщину, а також місцеві музеї.