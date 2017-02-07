На Косівщині вшанували пам’ять кіборга Миколи Самака волейбольним турніром. ФОТО

Минулої суботи у приміщенні ВНЗ Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв відбувся волейбольний турнір пам’яті учасника Антитерористичної операції Миколи Самака.

Уродженець села Баня-Березів Косівського району загинув при виконанні бойового завдання в Донецькому аеропорту 19 січня 2015 року, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.