На Косівщині вшанували пам’ять кіборга Миколи Самака волейбольним турніром. ФОТО

Минулої суботи у приміщенні ВНЗ Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв відбувся волейбольний турнір пам’яті учасника Антитерористичної операції Миколи Самака.
Уродженець села Баня-Березів Косівського району загинув при виконанні бойового завдання в Донецькому аеропорту 19 січня 2015 року, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Віддати шану за своїм побратимом зібралося чимало учасників змагань та односельчани воїна.
За першість у турнірі змагалися чотири команди: обласна команда воїнів АТО, косівська команда учасників АТО, команда депутатів райради та команда студентів ВНЗ Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. За підсумками змагань, перше місце посіла обласна команда гравців.
Переможцям вручили кубок та медалі з зображенням юного Героя України.