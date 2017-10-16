На Косівщині викопали унікальну медичну криївку. ФОТО

Вчора у Пістині на Косівщині відкрили унікальну медичну криївку до 75-ї річниці створення Української повстанської армії.

Два роки тому у Пістині освятили криївку, де місцеві жителі знайшли унікальні документи, які пролежали в землі більш як 60 років. Тоді на криївку натрапив лісничий Кутського державного лісового господарства Петро Пліхтяк, пише КУРС.

За його словами, старожили розповіли, що в тій окрузі також діяла медична криївка. Тому місцеві мешканці за словами старожилів та за допомогою документів та старих фотографій вирішили відтворити шпитальку та облаштувати її так, щоб кожен відвідувач міг уявити, в яких умовах лікувалися повстанці.

Медичну криївку завдяки місцевим ентузіастам вдалося викопати за день. Ще кілька днів її облаштовували.

Вхід у бункер замаскували мохом.

При вході у криївку – фото медиків, які допомагали повстанцям.

Далі представлена експозиція лікарських інструментів, які використовували у той час, та ліків.

“Криївка виконувала роль шпитальки, тобто тут лікували хворих і поранених повстанців, – розповідає краєзнавець Василь Гуменюк.

– Більшість ліків – справжні, які в той час використовували. Повстанці були дуже обмежені у медматеріалах, але їм помагали. Помагали і чужинці, зокрема і служба медичного гарнізону МГБ. Дві медсестри – одна з Москви, друга з Харкова, етнічні росіянки – помагали і рятували повстанців. Одній дали 20 років тюрми, другій – 25″.

Василь Гуменюк припускає, що хтось із повстанців признався на допиті, що медсестри їм помагають, тому їх і засудили. Їх подальша доля невідома.

Автентичну тару під медикаменти знайшли на занедбаному заводі на Косівщині, а більшість інструментів надав з особистої колекції Василь Гуменюк.

У музеї-шпитальці також представлена зброя, яку використовували воїни УПА. Це колекція, яку зібрав директор Тлумацької школи-інтернату Руслан Хімейчук.

“Колись це була бойова зброя, яка зараз деактивована заводським способом і має паспорти про деактивацію”, – розповідає колекціонер.

Є зразки зброї, яка використовувалася у Першій і Другій світових війнах. У колекції пана Руслана – польська, німецька, радянська і навіть французька зброя.

Екскурсії до криївок безкоштовні.

“У Пістинській сільській раді працює екскурсовод, люди телефонують і домовляються. Екскурсії проводяться безкоштовно. Ми хочемо показати, у яких умовах жили повстанці, хочемо, щоб приїжджала молодь”, – відзначає Петро Пліхтяк.

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