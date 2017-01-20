На кордоні з Польщею другу добу немає черг

На українсько-польському кордоні у п’ятницю, 20 січня, станом на 8.00 черги відсутні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише Дзеркало Коломиї.