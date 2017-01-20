На кордоні з Польщею другу добу немає черг

На українсько-польському кордоні у п’ятницю, 20 січня, станом на 8.00 черги відсутні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише Дзеркало Коломиї.
“Просимо подорожуючих врахувати зазначену інформацію та обирати для перетину кордону менше завантажені пункти пропуску! Станом на 08.00 20.01.17 р. перед пунктами пропуску перебуває наступна кількість автомобілів:
Республіка Польща:
“Ягодин авто” – 0
“Устилуг” – 0
“Рава-Руська” – 0
“Грушів” – 0
“Краковець” – 0 (додаткова смуга – 0)
“Шегині” – 0
“Угринів” – 0
“Смільниця” – 0
Словацька республіка:
“Ужгород” – 0
“М.Березний” – 0
Угорщина:
“Тиса” – 0
“Лужанка” – 0
“Вилок” – 15
“Косино”- 0
Румунія:
“Солотвино” – 0
“Порубне” – 0
“Дяково” – 0
Республіка Молдова:
“Мамалига-авто” – 0″ – йдеться у повідомленні.