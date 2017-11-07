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На Коломийщину прибула ікона великомученика Димитрія Солунського. ФОТОФАКТ

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З калуського собору Святих Землі Української ікона великомученика Димитрія Солунського з частичкою мощей була передана отцям Миколі та Юрію Ужитчак для “відвідин” Коломийщини.

Віряни Ковалівки, в якому храм збудовано на честь великомученика Димитрія Солунського, зможуть поклонитися іконі з мощами і піднести свої молитви в день свого храмового свята, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу собору.

Don Yapon

Також ікона “відвідає” Великий Ключів, а опісля — знову повернеться до калуського собору. Про це повідомив о. Микола Мороз:

“Сьогодні з нашого собору Святих Землі Української ікона великомученика Димитрія Солунського з частичкою мощей була передана отцям Миколі та Юрію Ужитчак для відвідин Коломийщини”.

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