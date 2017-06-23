На Коломийщині знову виявили насадження заборонених рослин

В ході оперативно-профілактичних заходів правоохоронці продовжують виявляти осіб, які, всупереч діючому законодавству, вирощують заборонені рослини.

Так, минулої доби правоохоронці задокументували п’ять фактів незаконних посівів.

Одне із найбільших насаджень маку виявили на земельній ділянці жителя Косівського району – близько 500 рослин снодійного маку, повідомляє сектор комунікації нацполіції.

Крім того, на території господарств, що в Коломийському, Снятинському та Калуському районах, дільничні офіцери поліції виявили та вилучили в загальному понад 1000 рослин снодійного маку, які місцеві мешканці вирощували на власних присадибних ділянках.

Наразі незаконно вирощувані рослини вилучено та направлено на дослідження.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження передбачені ч.1 ст.310 (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин) Кримінального Кодексу України.

Правоохоронці і надалі проводитимуть комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин.

Винуватців притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Коломийщині виявляли посіви маку.

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