На Коломийщині засудили колишню сільську головиху, яка незаконно здала в оренду землі на 2,7 мільйона

На Коломийщині засудили колишню сільську головиху, яка незаконно здала в оренду землі...

На Коломийщині оголосили вирок для колишнього сільського голови Нижнього Вербіжа. Жінку визнали винною у зловживанні службовим становищем та підробленні документів.

Підсудна – 64-річна Марія Карпенюк. Жінка працювала сільським головою Нижньовербізької сільської ради з 1982 року, є членом всеукраїнського об’єднання “Батьківщина“, пише “Репортер”.

Нині Марія Карпенюк не працює головою сільради – звільнилася ще до того, як їй оголосили про підозру.

“У квітні вона пішла на пенсію, – каже Галина Кавацюк, секретар Нижньовербізької сільської ради. – Звичайно, про справу щодо землі ми чули, в селі про це говорять і є у нас така проблема. Наскільки я пам’ятаю, кримінальне провадження відкрили після того, як Марія Карпенюк звільнилася”.

У єдиному держреєстрі судових рішень знаходимо, що провадження відкрили у червні цього року.

Так, упродовж 2007-2014 років жінка підробляла документи на оренду земель, призначених для ведення сільського господарства. При цьому рішення щодо 17 ділянок не розглядали на сесії сільської ради.

“Обвинувачена власноруч виготовила, підписала та затвердила печаткою сільської ради документи, у які внесла завідомо неправдиві відомості”, – йдеться у вироку.

Внаслідок злочинних дій М. Карпенюк державі та самоврядуванню Нижньовербізької сільської ради завдано матеріальних збитків на 2 769 880 грн.

У суді обвинувачена визнала свою вину, підтвердила обставини вчинення злочинів та просила суворо її не карати.

Врешті суд визнав Марію Карпенюк винною за частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Її засудили на три роки позбавлення волі. Однак на підставі статті 75 ККУ, екс-голову сільради звільнили від відбування покарання та призначили два роки іспитового терміну.

Крім того, жінку позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, терміном два роки, а також призначили штраф – 8 500 гривень.

Додамо, що вирок набере законної сили, якщо захист підсудної не подасть апеляцію протягом 10 днів.