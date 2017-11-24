На Коломийщині за 10 місяців працевлаштували 181 демобілізованого військовослужбовця

В Івано-Франківській обласній службі зайнятості упродовж січня-жовтня 2017 року отримували послуги 1482 безробітні демобілізовані учасники АТО, з яких 79 – з інвалідністю.

Про це повідомив директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк, пише Фіртка.

Найбільше колишніх воїнів звернулося до Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості – 181, Івано-Франківської міської філії – 174, Долинської районної філії – 145.

“Працевлаштовано 275 демобілізованих військових, з них 16 отримали одноразову виплату, допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 8 мають роботу за умови компенсації роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 173 були забезпечені тимчасовими місцями праці. Професійне навчання пройшли 78 учасників АТО, після завершення навчання 66 атовців уже працевлаштовано”, – розповів Василь Цимбалюк.

Станом на 1 листопада для 389 учасників АТО триває пошук роботи, з них 5 продовжують професійне навчання. Допомогу по безробіттю отримують 325 осіб.