На Коломийщині з церковної скриньки для пожертв злодій поцупив кілька тисяч гривень

Вчора на Коломийщині пограбували церковну капличку, яка належить Коломийській єпархії УГКЦ.
Прихожани греко-католицької церкви в Коршеві помітили, що в приміщенні каплички пошкоджене вікно, через що викликали правоохоронців, повідомляє МІСТО.
З церковної скриньки для пожертв зникло кілька тисяч гривень.
Зловмисник потрапив у приміщення шляхом віджиму вікна у капличці, яка розміщена в будівлі сільської ради на першому поверсі.
Особу крадія поки не встановлено, поліція проводить слідчі дії.
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