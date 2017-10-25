На Коломийщині з церковної скриньки для пожертв злодій поцупив кілька тисяч гривень

Вчора на Коломийщині пограбували церковну капличку, яка належить Коломийській єпархії УГКЦ.

Прихожани греко-католицької церкви в Коршеві помітили, що в приміщенні каплички пошкоджене вікно, через що викликали правоохоронців, повідомляє МІСТО.

З церковної скриньки для пожертв зникло кілька тисяч гривень.

Зловмисник потрапив у приміщення шляхом віджиму вікна у капличці, яка розміщена в будівлі сільської ради на першому поверсі.

Особу крадія поки не встановлено, поліція проводить слідчі дії.

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