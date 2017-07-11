На Коломийщині вже вкотре виявили насадження заборонених рослин

На Прикарпатті поліція знову вилучила незаконні посіви маку.

В ході оперативно-профілактичних заходів правоохоронці продовжують виявляти осіб, що всупереч діючому законодавству, вирощують заборонені рослини.

Минулої доби правоохоронці задокументували кілька незаконних посівів. Одне з найбільших насаджень снодійного маку дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жителя Городенківського району – 426 рослин. Ще 390 рослин снодійного маку поліцейські нарахували на городі 36-річної мешканки Верховинського району.

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На території приватного господарства в селищі міського типу Ворохта правоохоронці вилучили 272 рослин снодійного маку, які вирощував 47-річний місцевий житель. Ще понад 290 рослин снодійного маку дільничні офіцери поліції виявили на земельній ділянці 51-річного мешканця Коломийського району.

Наразі рослини вилучили та направили на експертизу.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження згідно ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин), що карається штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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